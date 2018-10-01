Критик Бухарин назвал Азнавура гигантом эстрадной музыки

Музыкальный критик Андрей Бухарин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти французского шансонье Шарля Азнавура.

«Настолько общезначимая фигура. Гигант эстрадной музыки! 70 лет на сцене — до последних дней. Грандиозные судьба и жизнь. Работал, выпускал пластинки, гастролировал. Внёс огромный вклад во французскую культуру, в более узком смысле и в армянскую, конечно. Он фигура мировой культуры. Пел не только на французском, но и на итальянском, испанском, немецком», — отметил Бухарин.

Он добавил, что Азнавур был особенно любим в России.

«Был очень любим в нашей стране, ещё со времён Советского Союза, конечно. Он делал очень много для пропаганды французской культуры и шансона как жанра. У нас всегда с Францией были неформально тёплые отношения, у нас всегда любили французскую музыку», — заключил Бухарин.

Французский шансонье Шарль Азнавур скончался 1 октября на 95-м году жизни.