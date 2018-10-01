Критик Бухарин назвал Азнавура гигантом эстрадной музыки

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Музыкальный критик Андрей Бухарин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти французского шансонье Шарля Азнавура.
Критик Бухарин назвал Азнавура гигантом эстрадной музыки
  • © Jean-Claude Cohe
  • globallookpress.com

«Настолько общезначимая фигура. Гигант эстрадной музыки! 70 лет на сцене — до последних дней. Грандиозные судьба и жизнь. Работал, выпускал пластинки, гастролировал. Внёс огромный вклад во французскую культуру, в более узком смысле и в армянскую, конечно. Он фигура мировой культуры. Пел не только на французском, но и на итальянском, испанском, немецком», — отметил Бухарин.

Он добавил, что Азнавур был особенно любим в России.

«Был очень любим в нашей стране, ещё со времён Советского Союза, конечно. Он делал очень много для пропаганды французской культуры и шансона как жанра. У нас всегда с Францией были неформально тёплые отношения, у нас всегда любили французскую музыку», — заключил Бухарин.

Французский шансонье Шарль Азнавур скончался 1 октября на 95-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить