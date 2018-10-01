Пригожин о Шарле Азнавуре: он был потрясающим артистом

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Оксана Соломатина
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT поделился воспоминаниями о французском шансонье Шарле Азнавуре.
Пригожин о Шарле Азнавуре: он был потрясающим артистом
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«Это символ и пример для подражания, он был великий во всём. Он как Иосиф Давыдович Кобзон наш, без остановки работал до последнего. Человек-ресурс. Насколько я знаю, даже его концерты сейчас были объявлены. К сожалению, у всего есть свой конец. Светлая память. Он был потрясающим артистом, импозантным и элегантным человеком. Тот самый лирический герой, та музыка, которую мы называем «шансон», — сказал он.

Французский шансонье Шарль Азнавур скончался 1 октября на 95-м году жизни.

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