Белоруссия впервые за 20 лет выдвинула фильм на «Оскар»

Белоруссия впервые за 20 лет отправила заявку на выдвижение фильма на соискание премии «Оскар», сообщает РИА Новости.

Как передаёт БЕЛТА, оскаровский комитет страны принял решение о выдвижении фильма «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук.

Как отмечается, картина полностью соответствует критериям Американской академии кинематографических искусств и наук.

Кинолента выдвинута в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Картина рассказывает о девушке-диджее, которая живёт в Минске и мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессионалом.

При оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком заводском городке, жители которого, как пишет агентство, далеки от нонконформистского свободного духа.

Ранее стало известно, что фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинут от России на премию «Оскар».

Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал НСН выдвижение российского фильма на «Оскар».