«Собибор» Хабенского выдвинут от России на «Оскар»
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«От России выдвинут фильм «Собибор», — приводит его слова ТАСС.
Роднянский отметил, что картину выбрали большинством голосов на специальном заседании комитета в московском Доме кино.
Ранее сообщалось, что «Собибор» показали в Российском духовно-культурном центре в Париже.
Премьера фильма состоялась в апреле 2018 года. Это режиссёрский дебют Константина Хабенского. «Собибор» повествует о восстании в одноимённом лагере смерти на территории оккупированной Польши в 1943 году.