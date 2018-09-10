«Собибор» Хабенского выдвинут от России на «Оскар»

Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинут от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет.

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«От России выдвинут фильм «Собибор», — приводит его слова ТАСС. Роднянский отметил, что картину выбрали большинством голосов на специальном заседании комитета в московском Доме кино. Ранее сообщалось, что «Собибор» показали в Российском духовно-культурном центре в Париже. Премьера фильма состоялась в апреле 2018 года. Это режиссёрский дебют Константина Хабенского. «Собибор» повествует о восстании в одноимённом лагере смерти на территории оккупированной Польши в 1943 году.