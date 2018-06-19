В Париже прошёл показ российского фильма «Собибор»

Фильм российского актёра и режиссёра Константина Хабенского «Собибор» показали в Российском духовно-культурном центре в Париже, сообщает РИА Новости.

«Когда люди объединяются в борьбе, они могут победить любого, даже самого страшного врага. Этот фильм, я уверен, важен для всех нас», — заявил в преддверии показа посол России во Франции Алексей Мешков.

По его словам, картина «прежде всего о силе духа человека».

В начале июня показ фильма «Собибор», сюжет которого основан на реальных событиях, прошёл в одном из залов заседаний Европейского парламента в Брюсселе.

Ранее Хабенский рассказал газете «Известия» о главном герое ленты Александре Печерском.