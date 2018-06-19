В Париже прошёл показ российского фильма «Собибор»

Короткая ссылка
Фильм российского актёра и режиссёра Константина Хабенского «Собибор» показали в Российском духовно-культурном центре в Париже, сообщает РИА Новости.

«Когда люди объединяются в борьбе, они могут победить любого, даже самого страшного врага. Этот фильм, я уверен, важен для всех нас», — заявил в преддверии показа посол России во Франции Алексей Мешков. 

По его словам, картина «прежде всего о силе духа человека».

В начале июня показ фильма «Собибор», сюжет которого основан на реальных событиях, прошёл в одном из залов заседаний Европейского парламента в Брюсселе.

Ранее Хабенский рассказал газете «Известия» о главном герое ленты Александре Печерском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить