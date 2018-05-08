В отделении ООН в Женеве прошёл показ фильма «Собибор»
В женевской штаб-квартире ООН прошёл премьерный для Швейцарии показ фильма народного артиста России Константина Хабенского «Собибор». Об этом сообщает ТАСС.
- © Кадр из фильма «Собибор»
Как отмечается, на показе присутствовали руководители дипмиссий, сотрудники ООН, жители Женевы и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Ранее киноленту «Собибор» показали в здании ООН в Нью-Йорке.
Также сообщалось, что Хабенский представит свой фильм в Каннах 10 мая.
Подробнее о фильме — в материале RT.
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