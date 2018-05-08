В отделении ООН в Женеве прошёл показ фильма «Собибор»

В женевской штаб-квартире ООН прошёл премьерный для Швейцарии показ фильма народного артиста России Константина Хабенского «Собибор». Об этом сообщает ТАСС.

© Кадр из фильма «Собибор»

Как отмечается, на показе присутствовали руководители дипмиссий, сотрудники ООН, жители Женевы и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Ранее киноленту «Собибор» показали в здании ООН в Нью-Йорке. Также сообщалось, что Хабенский представит свой фильм в Каннах 10 мая. Подробнее о фильме — в материале RT.