Хабенский представит фильм «Собибор» в Каннах
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Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Роскино.
«Константин Хабенский представит один из самых ожидаемых фильмов года, ленту «Собибор», в Каннах. Показ пройдёт 10 мая в рамках международного кинорынка», — говорится в сообщении.
Ранее в Братиславе состоялась премьера российского художественного фильма Константина Хабенского «Собибор».
4 мая показ прошёл в здании ООН в Нью-Йорке.
Подробнее о фильме — в материале RT.