Хабенский представит фильм «Собибор» в Каннах

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Актёр и режиссёр Константин Хабенский представит фильм «Собибор» в Каннах 10 мая.
Хабенский представит фильм «Собибор» в Каннах
  • © Cinema Production

Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Роскино.

«Константин Хабенский представит один из самых ожидаемых фильмов года, ленту «Собибор», в Каннах. Показ пройдёт 10 мая в рамках международного кинорынка», — говорится в сообщении.

Ранее в Братиславе состоялась премьера российского художественного фильма Константина Хабенского «Собибор».

4 мая показ прошёл в здании ООН в Нью-Йорке.

Подробнее о фильме — в материале RT.

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