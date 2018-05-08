Актёр и режиссёр Константин Хабенский представит фильм «Собибор» в Каннах 10 мая.

Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Роскино.

«Константин Хабенский представит один из самых ожидаемых фильмов года, ленту «Собибор», в Каннах. Показ пройдёт 10 мая в рамках международного кинорынка», — говорится в сообщении.

Ранее в Братиславе состоялась премьера российского художественного фильма Константина Хабенского «Собибор».

4 мая показ прошёл в здании ООН в Нью-Йорке.

Подробнее о фильме — в материале RT.