В Европарламенте прошёл показ российского фильма «Собибор»
Отмечается, что на показе присутствовали сотрудники Европарламента, члены русской диаспоры Бенилюкса, а также журналисты и дипломаты.
«Провести этот показ было не так сложно, так как в организации подобных мероприятий Европарламент идёт навстречу, поскольку это событие имеет общественное значение», — рассказал организатор показа депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
Ранее показ фильма «Собибор» прошёл в женевской штаб-квартире ООН для Швейцарии.