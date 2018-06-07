В Европарламенте прошёл показ российского фильма «Собибор»

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Российский фильм Константина Хабенского «Собибор» показали в Европейском парламенте в Брюсселе в одном из залов заседаний, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на показе присутствовали сотрудники Европарламента, члены русской диаспоры Бенилюкса, а также журналисты и дипломаты.

«Провести этот показ было не так сложно, так как в организации подобных мероприятий Европарламент идёт навстречу, поскольку это событие имеет общественное значение», — рассказал организатор показа депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.

Ранее показ фильма «Собибор» прошёл в женевской штаб-квартире ООН для Швейцарии.

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