Некоммерческий показ фильма «Собибор» прошёл в Тель-Авиве
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Перед началом показа временный поверенный в делах России в Израиле Леонид Фролов выступил с речью.
Он отметил, что созданный на территории Польши лагерь смерти «Собибор» не имел нужного количества бараков для размещения людей.
«Там проживали, если можно так выразиться, около 500 человек похоронной команды. А после того, как в лагерь прибывали эшелоны с евреями, которых свозили туда из нескольких европейских стран, они там даже дня не проводили, их сразу же уничтожали», — цитирует Фролова ТАСС.
12 мая прошла презентация фильма «Собибор» в Анкаре.
Подробнее о фильме — в материале RT.