Некоммерческий показ фильма «Собибор» прошёл в Тель-Авиве

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В Тель-Авиве состоялся некоммерческий показ фильма народного артиста России Константина Хабенского «Собибор». Демонстрация была организована Российским культурным центром. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия.
Некоммерческий показ фильма «Собибор» прошёл в Тель-Авиве
  • © Cinema Production

Перед началом показа временный поверенный в делах России в Израиле Леонид Фролов выступил с речью.

Он отметил, что созданный на территории Польши лагерь смерти «Собибор» не имел нужного количества бараков для размещения людей.

«Там проживали, если можно так выразиться, около 500 человек похоронной команды. А после того, как в лагерь прибывали эшелоны с евреями, которых свозили туда из нескольких европейских стран, они там даже дня не проводили, их сразу же уничтожали», — цитирует Фролова ТАСС.

12 мая прошла презентация фильма «Собибор» в Анкаре.

Подробнее о фильме — в материале RT.

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