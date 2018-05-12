В Анкаре состоялась презентация фильма «Собибор»

Показ фильма народного артиста России Константина Хабенского «Собибор» прошёл в турецком городе Анкара. В демонстрации участвовал российский посол Алексей Ерхов.

«Это тяжёлая картина о реалиях жизни, наша общая история, которую должен знать каждый. Мы должны ценить мир, в котором живём, помнить об ужасах прошлого, героизме отцов и матерей», — цитирует Ерхова агентство Anadolu.

Посол России также призвал не забывать о варварских преступлениях нацистов во время Второй мировой войны.

Кроме того, российский дипломат подчеркнул, что Советский союз внёс основной вклад в победу над фашизмом. Знамя Победы над Рейхстагом водрузили именно советские солдаты, добавил Ерхов.

Ранее в отделении ООН в Женеве прошёл показ фильма «Собибор».

Подробнее о фильме — в материале RT.