В Анкаре состоялась презентация фильма «Собибор»

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Показ фильма народного артиста России Константина Хабенского «Собибор» прошёл в турецком городе Анкара. В демонстрации участвовал российский посол Алексей Ерхов.

«Это тяжёлая картина о реалиях жизни, наша общая история, которую должен знать каждый. Мы должны ценить мир, в котором живём, помнить об ужасах прошлого, героизме отцов и матерей», — цитирует Ерхова агентство Anadolu.

Посол России также призвал не забывать о варварских преступлениях нацистов во время Второй мировой войны.

Кроме того, российский дипломат подчеркнул, что Советский союз внёс основной вклад в победу над фашизмом. Знамя Победы над Рейхстагом водрузили именно советские солдаты, добавил Ерхов.

Ранее в отделении ООН в Женеве прошёл показ фильма «Собибор».

Подробнее о фильме — в материале RT.

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