Эксперт прокомментировал выдвижение «Собибора» на премию «Оскар» от России

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Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал выдвижение российского фильма «Собибор» на американскую премию «Оскар».
Эксперт прокомментировал выдвижение «Собибора» на премию «Оскар» от России
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По словам эксперта, картина вряд ли получит награду.

Как напомнил Шнейдеров, «Оскар» не всегда дают лучшим фильмам, а при прочих равных условиях учитывается конкуренция.

«Фильм, в очередной раз связанный с войной, в лучшем случае дойдёт до шорт-листа», — прогнозирует эксперт.

Ранее один из сценаристов «Собибора» Александр Адабашьян в беседе с телеканалом «360» оценил выдвижение ленты на премию «Оскар» от России.

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