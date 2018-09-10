Сценарист «Собибора» прокомментировал выдвижение фильма на «Оскар»

Один из сценаристов фильма «Собибор» Александр Адабашьян в беседе с телеканалом «360» прокомментировал выдвижение ленты на премию «Оскар» от России.

«Не думаю, что нам что-то светит, учитывая современную политическую обстановку», — заявил он.

По словам Адабашьяна, ему неизвестно, какие отечественные ленты боролись за право представлять страну.

«Не знаю, я на заседании комитета не присутствовал. Вот так навскидку не могу припомнить никаких нашумевших кинокартин, которые могли бы там обсуждаться», — отметил он.

Ранее сообщалось, что картину выбрали большинством голосов на специальном заседании комитета в московском Доме кино.

Также портал «Юга.ру» сообщал, что на акции «Ночь кино» в Краснодарском крае побывали более 290 тыс. человек.