В Московском регионе продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 25 сентября

Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на вторник, 25 сентября, из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что в течение ближайших 20 часов в регионе ожидается сильный ветер и дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первых заморозков в Москве после затяжного бабьего лета стоит ждать после 23 сентября.

Портал «Реальное время» информировал о вероятности заморозков в Кировской области в ближайшие дни.