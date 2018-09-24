В Московском регионе продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 25 сентября

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Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на вторник, 25 сентября, из-за неблагоприятных погодных условий.
В Московском регионе продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 25 сентября
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что в течение ближайших 20 часов в регионе ожидается сильный ветер и дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первых заморозков в Москве после затяжного бабьего лета стоит ждать после 23 сентября.

Портал «Реальное время» информировал о вероятности заморозков в Кировской области в ближайшие дни.

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