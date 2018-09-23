Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве на 24 сентября

В Москве продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на понедельник, 24 сентября. Об этом сообщает m24 со ссылкой на Гидрометцентр России.

Отмечается, что в начале следующей недели в столице ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь.

«Днём температура воздуха в городе составит +14...+16 °C. Ветер западный и юго-западный... местами его порывы будут достигать 13—18 м/с», — говорится в тексте.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что дождливая погода придёт в Московский регион на смену летней жаре в воскресенье, 23 сентября.