Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, температура воздуха в столице может опуститься до нулевой отметки в ночное время.
«Жителей центра России, в частности Москвы, ждёт преимущественно пасмурная, довольно дождливая, ветреная и холодная погода... Ночная температура будет понижаться с +5...+10 °С в начале недели до 0...+5 °С к выходным, когда будут вероятны даже первые заморозки», — сказал он.
По словам Тишковца, днём термометры будут показывать +10...+15 °С с похолоданием до +6...+11 °С.
Ранее m24 со ссылкой на портал «Метеоновости» передавало, что понедельник, 17 сентября, стал самым холодным днём в столице с начала осени.