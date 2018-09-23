Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

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Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждёт Москву на следующей неделе.
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, температура воздуха в столице может опуститься до нулевой отметки в ночное время.

«Жителей центра России, в частности Москвы, ждёт преимущественно пасмурная, довольно дождливая, ветреная и холодная погода... Ночная температура будет понижаться с +5...+10 °С в начале недели до 0...+5 °С к выходным, когда будут вероятны даже первые заморозки», — сказал он.

По словам Тишковца, днём термометры будут показывать +10...+15 °С с похолоданием до +6...+11 °С.

Ранее m24 со ссылкой на портал «Метеоновости» передавало, что понедельник, 17 сентября, стал самым холодным днём в столице с начала осени. 

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