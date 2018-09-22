В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье 23 сентября

Короткая ссылка
В ГУ МЧС России по Московской области предупредили о дожде и сильных порывах ветра в Подмосковье в воскресенье, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье 23 сентября
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«С 22:00 22 сентября до 21:00 23 сентября на территории Московской области ожидается дождь, ветер с порывами 12—17 м/с», — говорится в тексте.

В связи с надвигающейся на регион непогодой в МЧС призвали жителей Подмосковья соблюдать правила безопасности и быть осторожными. 

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве из-за усиления ветра 23 сентября.

3 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в столицу придёт похолодание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить