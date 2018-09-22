В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье 23 сентября

В ГУ МЧС России по Московской области предупредили о дожде и сильных порывах ветра в Подмосковье в воскресенье, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«С 22:00 22 сентября до 21:00 23 сентября на территории Московской области ожидается дождь, ветер с порывами 12—17 м/с», — говорится в тексте.

В связи с надвигающейся на регион непогодой в МЧС призвали жителей Подмосковья соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве из-за усиления ветра 23 сентября.

3 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в столицу придёт похолодание.