МЧС предупредило жителей Москвы о тумане

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В Москве в ближайшие часы и с сохранением до 10:00 ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до 10:00 21 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — указывается в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первых заморозков в Москве после затяжного бабьего лета стоит ждать после 23 сентября.

Также URA.RU сообщало, что участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для движения после тумана.

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