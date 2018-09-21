МЧС предупредило жителей Москвы о тумане

В Москве в ближайшие часы и с сохранением до 10:00 ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до 10:00 21 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — указывается в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первых заморозков в Москве после затяжного бабьего лета стоит ждать после 23 сентября.

Также URA.RU сообщало, что участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для движения после тумана.