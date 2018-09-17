СМИ: Депардье намерен получить гражданство Турции

Актёр Жерар Депардье заявил о желании получить гражданство Турции. Об этом сообщает газета Aydinlik.

Отмечается, что артист сказал об этом во время поездки в Пхеньян, где празднуется 70-летняя годовщина образования КНДР.

«Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорить с (президентом страны Реджепом Тайипом. — RT) Эрдоганом», — объяснил Депардье.

В июле руководитель УФНС России по Республике Мордовия Светлана Вишнякова заявила, что ведомство пыталось взыскать долги с Депардье, который прописан в регионе.

Позднее выяснилось, что данная ситуация возникла из-за технической ошибки.

В 2013 Жерар Депардье получил гражданство России.