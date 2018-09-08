СМИ: Жерара Депардье заметили в одной из гостиниц Пхеньяна

Актёр Жерар Депардье прибыл в Пхеньян, где отмечается 70-летняя годовщина образования КНДР.

Об этом информирует AFP.

Отмечается, что актёр был замечен в баре отеля «Янгакто». Корреспондент AFP хотел задать Депардье вопросы, но он отказался отвечать.

Как сообщается, фотографию Депердье в КНДР опубликовал в Twitter журналист издания Globe and Mail.

The newest arrival on North Korean soil: Gerard Depardieu. They’re bringing in everyone for the 70th anniversary. pic.twitter.com/M8aDvOLMTg — Nathan VanderKlippe (@nvanderklippe) 7 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 сентября, в Пхеньяне пройдёт военный парад, посвящённый 70-летию основания Северной Кореи.