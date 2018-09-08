СМИ: Жерара Депардье заметили в одной из гостиниц Пхеньяна

Короткая ссылка
Актёр Жерар Депардье прибыл в Пхеньян, где отмечается 70-летняя годовщина образования КНДР.

Об этом информирует AFP.

Отмечается, что актёр был замечен в баре отеля «Янгакто». Корреспондент AFP хотел задать Депардье вопросы, но он отказался отвечать. 

Как сообщается, фотографию Депердье в КНДР опубликовал в Twitter журналист издания Globe and Mail.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 сентября, в Пхеньяне пройдёт военный парад, посвящённый 70-летию основания Северной Кореи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить