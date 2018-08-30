СМИ: Депардье обвинили в сексуальных домогательствах во Франции

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Во Франции прокуратура открыла предварительное расследование в отношении актёра Жерара Депардье в связи с обвинением в сексуальных домогательствах.
СМИ: Депардье обвинили в сексуальных домогательствах во Франции
  • © Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

Об этом информирует BFMTV.

Отмечается, что жалобу на актёра подала 22-летняя актриса. Девушка, имя которой не называется, заявила, что дважды подверглась домогательствам со стороны Депардье. По её словам, инциденты произошли 6 и 13 августа. 

Ранее стало известно, что прокуратура Лос-Анджелеса решила не возбуждать уголовное дело против рок-музыканта Мэрилина Мэнсона, на которого поступили жалобы в связи с его предполагаемой виновностью в «сексуальных преступлениях».

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