СМИ: Депардье обвинили в сексуальных домогательствах во Франции

Во Франции прокуратура открыла предварительное расследование в отношении актёра Жерара Депардье в связи с обвинением в сексуальных домогательствах.

Об этом информирует BFMTV.

Отмечается, что жалобу на актёра подала 22-летняя актриса. Девушка, имя которой не называется, заявила, что дважды подверглась домогательствам со стороны Депардье. По её словам, инциденты произошли 6 и 13 августа.

Ранее стало известно, что прокуратура Лос-Анджелеса решила не возбуждать уголовное дело против рок-музыканта Мэрилина Мэнсона, на которого поступили жалобы в связи с его предполагаемой виновностью в «сексуальных преступлениях».