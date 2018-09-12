Более 880 тысяч человек побывали в музеях Москвы в День города

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Более 880 тыс. человек побывали на основных экспозициях и бесплатных экскурсиях в музеях департамента культуры Москвы в День города, сообщает портал мэра и правительства.
Более 880 тысяч человек побывали в музеях Москвы в День города
  • © Юрий Артамонов
  • РИА Новости

Как отмечается, в музее-заповеднике «Царицыно» побывали более 240 тыс. гостей, в усадьбе Кусково — более 55 тыс., в Музее Москвы — более 40 тыс., в Музее космонавтики — более 16 тыс.

В 2017 году столичные музеи приняли почти в два раза меньше посетителей — около 470 тыс., напоминает m24.

В этот раз можно было прийти в 80 музеев и выставочных залов. Как сообщал «ПолитЭксперт», некоторые площадки подготовили специальные выставки об истории города.

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