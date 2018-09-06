Более 80 музеев в Москве будут бесплатными для посещения 8 и 9 сентября

Короткая ссылка
Более 80 музеев и выставочных залов в Москве будут бесплатными для посещения 8 и 9 сентября — в дни празднования 871-летия столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства.
Более 80 музеев в Москве будут бесплатными для посещения 8 и 9 сентября
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В частности, речь идёт о Музее Москвы, Дарвиновском музее, Музее космонавтики, Доме-музее Марины Цветаевой, усадьбе «Коломенское».

«Для посещения любого из городских музеев нужно сначала получить бесплатный билет в кассе. Никаких документов для этого не потребуется», — заявил гендиректор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.

По его словам, на некоторые выставки нужно записаться заранее.

На Дворцовой площади музея-заповедника «Царицыно» запланирована программа с классической музыкой отечественных композиторов, в том числе Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Об этом сообщает m24.

Как передаёт «ПолитЭксперт», некоторые площадки подготовили специальные выставки об истории города.

Ранее стало известно, что в Москве пройдёт 150 бесплатных экскурсий 8 и 9 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить