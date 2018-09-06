Более 80 музеев в Москве будут бесплатными для посещения 8 и 9 сентября
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- РИА Новости
В частности, речь идёт о Музее Москвы, Дарвиновском музее, Музее космонавтики, Доме-музее Марины Цветаевой, усадьбе «Коломенское».
«Для посещения любого из городских музеев нужно сначала получить бесплатный билет в кассе. Никаких документов для этого не потребуется», — заявил гендиректор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.
По его словам, на некоторые выставки нужно записаться заранее.
На Дворцовой площади музея-заповедника «Царицыно» запланирована программа с классической музыкой отечественных композиторов, в том числе Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Об этом сообщает m24.
Как передаёт «ПолитЭксперт», некоторые площадки подготовили специальные выставки об истории города.
Ранее стало известно, что в Москве пройдёт 150 бесплатных экскурсий 8 и 9 сентября.