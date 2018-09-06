Более 80 музеев в Москве будут бесплатными для посещения 8 и 9 сентября

Более 80 музеев и выставочных залов в Москве будут бесплатными для посещения 8 и 9 сентября — в дни празднования 871-летия столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства.

В частности, речь идёт о Музее Москвы, Дарвиновском музее, Музее космонавтики, Доме-музее Марины Цветаевой, усадьбе «Коломенское».

«Для посещения любого из городских музеев нужно сначала получить бесплатный билет в кассе. Никаких документов для этого не потребуется», — заявил гендиректор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.

По его словам, на некоторые выставки нужно записаться заранее.

На Дворцовой площади музея-заповедника «Царицыно» запланирована программа с классической музыкой отечественных композиторов, в том числе Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Об этом сообщает m24.

Как передаёт «ПолитЭксперт», некоторые площадки подготовили специальные выставки об истории города.

Ранее стало известно, что в Москве пройдёт 150 бесплатных экскурсий 8 и 9 сентября.