В Москве пройдёт 150 бесплатных экскурсий 8 и 9 сентября

В Москве планируется провести 150 бесплатных экскурсий 8 и 9 сентября в честь 871-летия столицы, сообщает портал мэра и правительства.

Участники узнают об истории города и его самых интересных местах. Маршруты разработал департамент культуры совместно с агентством «Мосгортур».

Например, прогулка «Однажды на Патриарших» в рамках проекта «Москва экскурсионная» посвящена писателю Михаилу Булгакову, а прогулка «На Большом Каретном» — поэту, музыканту и актёру Владимиру Высоцкому.

Гендиректор «Мосгортура» Василий Овчинников заявил, что вк проекту присоединились новые площадки, в том числе Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей и Музей русского импрессионизма. Об этом сообщает m24.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в рамках проекта «Гуляем по Москве» планируют провести более 50 бесплатных экскурсий в честь Дня города.