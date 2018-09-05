В Москве пройдёт 150 бесплатных экскурсий 8 и 9 сентября

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В Москве планируется провести 150 бесплатных экскурсий 8 и 9 сентября в честь 871-летия столицы, сообщает портал мэра и правительства.
В Москве пройдёт 150 бесплатных экскурсий 8 и 9 сентября
  • ©mos.ru

Участники узнают об истории города и его самых интересных местах. Маршруты разработал департамент культуры совместно с агентством «Мосгортур».

Например, прогулка «Однажды на Патриарших» в рамках проекта «Москва экскурсионная» посвящена писателю Михаилу Булгакову, а прогулка «На Большом Каретном» — поэту, музыканту и актёру Владимиру Высоцкому.

Гендиректор «Мосгортура» Василий Овчинников заявил, что вк проекту присоединились новые площадки, в том числе Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей и Музей русского импрессионизма. Об этом сообщает m24.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в рамках проекта «Гуляем по Москве» планируют провести более 50 бесплатных экскурсий в честь Дня города.

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