Фильм «Рома» Альфонсо Куарона получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

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Фильм «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона удостоен главной награды 75-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва». Об этом сообщает Rai News.
Фильм «Рома» Альфонсо Куарона получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
  • РИА Новости

Отмечается, что лучшим актёром назван Уиллем Дефо, сыгравший в фильме «Ван Гог».

Оливия Колман признана лучшей актрисой за роль в картине «Фаворитка». Также режиссёр этого фильма, грек Йоргос Лантимос, получил Гран-при жюри кинофестиваля.

Российская актриса Наталья Кудряшова получила приз в секции «Горизонты» за главную женскую роль. Она снялась в картине «Человек, который удивил всех».

Подробнее о наиболее важных событиях Венецианского кинофестиваля — в материале RT.

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