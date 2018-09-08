Фильм «Рома» Альфонсо Куарона получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Фильм «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона удостоен главной награды 75-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва». Об этом сообщает Rai News.

Отмечается, что лучшим актёром назван Уиллем Дефо, сыгравший в фильме «Ван Гог».

Оливия Колман признана лучшей актрисой за роль в картине «Фаворитка». Также режиссёр этого фильма, грек Йоргос Лантимос, получил Гран-при жюри кинофестиваля.

Российская актриса Наталья Кудряшова получила приз в секции «Горизонты» за главную женскую роль. Она снялась в картине «Человек, который удивил всех».

Подробнее о наиболее важных событиях Венецианского кинофестиваля — в материале RT.