Фильм «Рома» Альфонсо Куарона получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
- РИА Новости
Отмечается, что лучшим актёром назван Уиллем Дефо, сыгравший в фильме «Ван Гог».
Оливия Колман признана лучшей актрисой за роль в картине «Фаворитка». Также режиссёр этого фильма, грек Йоргос Лантимос, получил Гран-при жюри кинофестиваля.
Российская актриса Наталья Кудряшова получила приз в секции «Горизонты» за главную женскую роль. Она снялась в картине «Человек, который удивил всех».
Подробнее о наиболее важных событиях Венецианского кинофестиваля — в материале RT.