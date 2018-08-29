Битва за «льва»: на острове Лидо открылся 75-й Венецианский кинофестиваль

29 августа на итальянском острове Лидо состоялось торжественное открытие 75-го Венецианского кинофестиваля. Фильмом открытия в 2018 году стала биографическая драма Дэмьена Шазелла «Человек на Луне», повествующая о миссии НАСА по высадке людей на поверхность спутника Земли. Соперниками этой картины в битве за главный приз — «Золотого льва» — значатся ещё 20 кинолент из основного конкурса, в том числе работы Альфонсо Куарона, братьев Коэн и Жака Одиара. В программе «Горизонты» представлено 19 фильмов, включая драму российских режиссёров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Подробнее о наиболее важных событиях Венецианского кинофестиваля — в материале RT.

В среду, 29 августа, на итальянском острове Лидо прошло торжественное открытие юбилейного, 75-го Венецианского кинофестиваля. На красную дорожку по традиции вышли именитые актёры, режиссёры и продюсеры. В их числе Райан Гослинг, Кристоф Вальц, Гильермо дель Торо, Наоми Уоттс.

Среди гостей церемонии значились и члены жюри. В нынешнем году его возглавил режиссёр Гильермо дель Торо, обладатель «Золотого льва» (а впоследствии и премии «Оскар») за фэнтезийную мелодраму «Форма воды». Также в состав жюри основного конкурса вошли режиссёры Паоло Дженовезе («Идеальные незнакомцы», «Место встречи»), Малгожата Шумовска («Лицо», «Тело»), Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарёк»), актёры Кристоф Вальц, Наоми Уоттс, Трине Дюрхольм, Николь Гарсиа и Сильвия Чан.

Основной конкурс

После официальной части состоялся показ фильма открытия биографической драмы «Человек на Луне» (First Man) — номинанта на главную награду Венецианского фестиваля 2016 года за «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла. В картине, основанной на книге Джеймса Р. Хэнсена, рассказывается об истории миссии НАСА по высадке людей на поверхность спутника Земли.

За «Золотого льва» с лентой Шазелла будут бороться ещё 20 фильмов основного конкурса. Среди них работы Альфонсо Куарона, братьев Коэн, Жака Одиара и других именитых режиссёров.

Куарон, обладатель двух «Оскаров» и одного «Золотого глобуса» за «Гравитацию», представит драму «Рома» (Roma). Эта картина больше остальных подпадает под определение авторского кино: мексиканский кинематографист выступил не только в качестве режиссёра, но и сценариста, продюсера, монтажёра и даже оператора. И неспроста: фильм о тяжёлой жизни обычной семьи из Мехико является рефлексией Куарона на тему собственного детства и истории родной страны.

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Итан и Джоэл Коэн презентуют вестерн «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs), картину на одну из своих излюбленных тем — выживания. Роли в фильме исполнили Джеймс Франко, Лиам Нисон и Брендан Глисон. Широкая аудитория сможет увидеть работу братьев Коэн уже в ноябре 2018 года, когда «Баллада» выйдет на Netflix (изначально эта история была задумана в виде сериала и уже потом переделана в полнометражный фильм).

Другой картиной, снятой на деньги американской стриминговой компании, стал триллер «22 июля» британца Пола Гринграсса (фильмы про Джейсона Борна). Лента посвящена терактам, совершённым Андерсом Брейвиком летом 2011 года.

Ещё один вестерн отправил в Венецию трёхкратный призёр Каннского кинофестиваля Жак Одиар. В ленте под названием «Братья Систерс» (The Sisters Brothers) описываются приключения киллеров, в кои-то веки столкнувшихся с достойным соперником. За основу сценария картины взят одноимённый роман канадского писателя Патрика Девитта.

Зрители фестиваля увидят и новую работу автора скандального «Лобстера» и менее нашумевшую ленту «Убийства священного оленя» Йоргоса Лантимоса: байопик «Фаворитка» (The Favourite), повествующий о дворцовых интригах во времена правления Анны Стюарт. Эта картина может похвастаться отличным актёрским составом: роли в ней исполнили Эмма Стоун, Николас Холт, Рейчел Вайс, Марк Гейтисс и Оливия Колман.

Создатель драмы «Зови меня своим именем» Лука Гуаданьино привёз в Венецию «Суспирию» — ремейк культового фильма ужасов Дарио Ардженто 1977 года выпуска. В новой «Суспирии» снялись Тильда Суинтон и Дакота Джонсон. К слову, последней ради участия в этой картине пришлось два года обучаться балетному мастерству.

Также в числе картин — участников основного конкурса «Голос люкс» Брэди Корбета, «Ван Гог. На пороге вечности» Джулиана Шнабеля, «Бойня при Петерлоо» Майкла Ли, «Соловей» Дженнифер Кент, «Гора» Рика Элверсона, «Закат» Ласло Немеша, «Убийство» Синьи Цукамото, «Наше время» Карлоса Рейгадаса, «Капри-революция» Марио Мартоне, «Нон фикшен» Оливье Ассаяса, «Что ты будешь делать, когда мир в огне?» Роберто Минервини и «Долорес» Гонсало Тобаля.

Российское участие

Во второй по значимости программы «Горизонты», признанной очертить новые тенденции в развитии мирового кинематографа, на сей раз участвует 19 картин из 26 стран (включая фильмы, в производстве которых было задействовано два и более государств). Среди этих кинолент работа россиян Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Главным героем драмы «Человек, который удивил всех» стал житель сибирской деревни, выбравший для борьбы с настигнувшей его онкологией необычный способ. Чтобы обмануть смерть, герой решает притвориться иной личностью и ожидаемо сталкивается с непониманием со стороны окружающих.

В «Горизонты» удалось попасть и картине «Река» (Ozen) казахстанского режиссёра, сценариста и актёра Эмира Кенжегазиевича.

Вне конкурса зрителям покажут документальную ленту Виктора Косаковского «Акварель». В рамках ретроспективной секции на фестивале можно будет увидеть драму Ларисы Шепитько «Восхождение», получившую сразу четыре награды на Берлинале в 1977 году.

Победители 75-го Венецианского кинофестиваля будут названы на торжественной церемонии 8 сентября 2018 года.