Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля

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Российская актриса Наталья Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля в секции «Горизонты» за главную женскую роль. Она снялась в фильме «Человек, который удивил всех».
Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля
  • ©kudryashova-n.ucoz.ru

Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — сказала актриса, получая награду.

29 августа на итальянском острове Лидо состоялось торжественное открытие 75-го Венецианского кинофестиваля. Фильмом открытия в 2018 году стала биографическая драма Дэмьена Шазелла «Человек на Луне», повествующая о миссии NASA по высадке людей на поверхность спутника Земли.

В программе «Горизонты» представлено 19 фильмов, включая драму российских режиссёров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».

Подробнее о наиболее важных событиях Венецианского кинофестиваля — в материале RT.

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