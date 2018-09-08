Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля

Российская актриса Наталья Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля в секции «Горизонты» за главную женскую роль. Она снялась в фильме «Человек, который удивил всех».

Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — сказала актриса, получая награду.

29 августа на итальянском острове Лидо состоялось торжественное открытие 75-го Венецианского кинофестиваля. Фильмом открытия в 2018 году стала биографическая драма Дэмьена Шазелла «Человек на Луне», повествующая о миссии NASA по высадке людей на поверхность спутника Земли.

В программе «Горизонты» представлено 19 фильмов, включая драму российских режиссёров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».

Подробнее о наиболее важных событиях Венецианского кинофестиваля — в материале RT.