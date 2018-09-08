Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля
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Об этом сообщает Интерфакс.
«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — сказала актриса, получая награду.
29 августа на итальянском острове Лидо состоялось торжественное открытие 75-го Венецианского кинофестиваля. Фильмом открытия в 2018 году стала биографическая драма Дэмьена Шазелла «Человек на Луне», повествующая о миссии NASA по высадке людей на поверхность спутника Земли.
В программе «Горизонты» представлено 19 фильмов, включая драму российских режиссёров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».
Подробнее о наиболее важных событиях Венецианского кинофестиваля — в материале RT.