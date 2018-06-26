Более 3 тысяч человек на Кубани пострадали от укусов клещей в этом году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, среди 3,8 тыс. укушенных — 1,5 тыс. детей до 14 лет.
На побережьях Чёрного и Азовского морей от клещей пострадали 747 человек, 331 из них — дети.
При этом в детских оздоровительных учреждениях случаев укусов клещей не зафиксировано.
Ранее URA.RU сообщало о росте числа пострадавших от укусов клещей в Курганской области.