Более 3 тысяч человек на Кубани пострадали от укусов клещей в этом году

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С начала 2018 года 3,8 тыс. жителей Краснодарского края обратились в медучреждения с укусами клещей.
Более 3 тысяч человек на Кубани пострадали от укусов клещей в этом году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. 

По данным ведомства, среди 3,8 тыс. укушенных — 1,5 тыс. детей до 14 лет.

На побережьях Чёрного и Азовского морей от клещей пострадали 747 человек, 331 из них — дети.

При этом в детских оздоровительных учреждениях случаев укусов клещей не зафиксировано.

Ранее URA.RU сообщало о росте числа пострадавших от укусов клещей в Курганской области.

 

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