Роспотребнадзор предупредил россиян об активизации клещей из-за погодных условий

Ропотребнадзор предупредил россиян об активизации насекомых, в том числе клещей, которая вызвана благоприятными климатическими условиями.

«По состоянию на 8 июня 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 219 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе более 57 тыс. детей», — заявили в ведомстве.

При этом там отметили, что «обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений».

Ранее Nation News сообщал, что Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.