Илья Резник о смерти Дементьева: с его уходом литературное пространство опустело

Известный советский поэт народный артист России Илья Резник прокомментировал смерть поэта Андрея Дементьева.

Как сообщает kp.ru, Резник назвал Дементьева последним из шестидесятников и классиков.

«С его уходом, конечно, опустело литературное пространство», — прокомментировал случившееся Резник.

Он сообщил, что в последнее время часто общался с Дементьевым, они планировали дать совместный концерт на родине поэта — в Твери.

Резник добавил, что Дементьев «внёс в нашу культуру высокую поэзию, искреннюю, честную», а его произведения навсегда останутся в фонде российской культуры.

Ранее сообщалось, что советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в возрасте 89 лет.