Скончался поэт Андрей Дементьев

Советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в возрасте 89 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу Анну Пугач.

«К сожалению, он умер. Я сама только что узнала», — заявила она.

Дементьев возглавлял литературный журнал «Юность» в 1981—1992 годах. Он написал тексты песен «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и других.

8 марта президент России Владимир Путин продекламировал стихи Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны...» по случаю Международного женского дня.

Ранее сообщалось, что скончался поэт и переводчик Наум Коржавин.