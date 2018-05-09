Скончался бард Альфред Тальковский
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«Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны», — отмечается в сообщении.
В творчестве Тальковского сочетались музыка, поэзия, художественное слово и драматическое искусство. Он работал с Булатом Окуджавой, Эдуардом Хилем, Александром Городницким, Юрием Кукиным и другими артистами.
Также известен как автор песен «Уходя, оставьте свет» и «Будьте добры».
Дату и место прощания объявят позже, сообщает издание «Дни.ру».
Ранее стало известно, что актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский скончался 5 мая в результате несчастного случая в возрасте 61 года.