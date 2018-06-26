Энтин назвал смерть Дементьева безвременной кончиной

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Анастасия Румянцева
Поэт-песенник Юрий Энтин в беседе с RT прокомментировал сообщение о кончине поэта Андрея Дементьева.
Энтин назвал смерть Дементьева безвременной кончиной
  • РИА Новости

«Он казался мне примером жизни человека. Я сейчас себя чувствую стариком, а он в 89 лет чувствовал себя настоящим мужчиной, его никак нельзя было назвать даже пожилым. Хороший, на редкость добрый человек. Вместе с ним отдыхали в Малеевке в Доме творчества. Мы часто гуляли, он мне читал стихи Андрея Вознесенского, но никогда не читал свои. Он был поэтом, который писал жизненные стихи, реалистичные. Если он писал о любви, то писал как юноша, не менялся в течение жизни. Внёс огромный вклад в развитие демократии в России, возглавляя журнал «Юность». Я любовался им. Он был молод, глаза его сверкали, великолепно говорил… Для меня это безвременная кончина», — отметил Энтин.

Советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в возрасте 89 лет.

Дементьев возглавлял литературный журнал «Юность» в 1981—1992 годах. Он написал тексты песен «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и других.

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