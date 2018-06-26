В Союзе писателей России Дементьева назвали настоящим русским литератором

Секретарь правления Союза писателей России, публицист Александр Бобров в беседе с RT прокомментировал сообщение о кончине поэта Андрея Дементьева.

«Мне горько, что замолчал ещё один «певчий» голос России. Потому что нынешний эфир переполнен таким непрофессионализмом и антипоэзией, что каждый из тех, кто держал русскую массовую настоящую песню, был особенно дорог. Даже если не брать публицистику Андрея, его лирику и работу на радио. Он соединял в себе много талантов на всех поприщах — от лирического до организационного, со своим Домом поэзии в Твери. То есть ушёл настоящий русский литератор в широком смысле этого слова. У него было высочайшее отношение к слову, к звучащему слову, к слушателям и читателям. И в этом плане он был для нас примером. Это горькая утрата для поэзии и для всей современной литературы», — сказал Бобров.

Советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в возрасте 89 лет.

Дементьев возглавлял литературный журнал «Юность» в 1981—1992 годах. Он написал тексты песен «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и других.