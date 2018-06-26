Лещенко назвал Дементьева блистательным поэтом

Певец Лев Лещенко в разговоре с RT назвал большой утратой смерть советского и российского поэта Андрея Дементьева, который скончался 26 июня в возрасте 89 лет.

«Мы сердечно переживаем и скорбим, потому что ушёл наш большой друг, современник, блистательный поэт, который открыл для нас мир поэзии и литературы 1960—1970-х годов. Он ещё был главным редактором «Юности», открывал молодёжную поэзию, вёл нашу жизнь вперёд. Из нашего серого времени приносил яркие событийные моменты, новые ощущения поэзии и вообще жизни, для нас для всех это большая утрата», — заключил Лещенко.

Советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в возрасте 89 лет.

Дементьев возглавлял литературный журнал «Юность» в 1981—1992 годах. Он написал тексты песен «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и других.