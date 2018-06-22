В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве 23 июня

В Главном управлении МЧС России по городу Москве предупредили о сильной жаре в субботу, 23 июня, в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По прогнозу синоптиков Росгидромета, 23 июня 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 22 июня на 23 июня — +18...+20 °С, днём 23 июня — +30...+32 °С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местами возможны порывы ветра со скоростью до 17 м/с.

«Опасные природные явления: сильная жара», — заключили в министерстве.

Ранее сообщалось, что температура воздуха на метеостанции на ВДНХ во вторник, 19 июня, поднялась до +28 °С, она стала рекордной для 2018 года.

Также сайт kp.ru передавал, как вести себя в жару, чтобы избежать негативных последствий для организма.