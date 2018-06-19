В Москве зафиксировали рекордную для 2018 года температуру

Температура воздуха на метеостанции на ВДНХ во вторник, 19 июня, поднялась до +28 °С, она стала рекордной для 2018 года. Об этом сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

«Предыдущий максимум с начала 2018 года был установлен 2 мая, когда воздух прогрелся до +27,9 °С», — приводит Интерфакс сообщение.

При этом отмечается, что абсолютный максимум для 19 июня был зафиксирован в 1897 году, когда воздух в этот день прогрелся до +31,8 °С.

Ранее синоптики предупредили о небольшом похолодании в ближайшие выходные — 23 и 24 июня — в Москве.

Также в Роспотребнадзоре дали рекомендации по поведению в жару.