В Москве зафиксировали рекордную для 2018 года температуру
- © Агенство городских новостей «Москва»
«Предыдущий максимум с начала 2018 года был установлен 2 мая, когда воздух прогрелся до +27,9 °С», — приводит Интерфакс сообщение.
При этом отмечается, что абсолютный максимум для 19 июня был зафиксирован в 1897 году, когда воздух в этот день прогрелся до +31,8 °С.
Ранее синоптики предупредили о небольшом похолодании в ближайшие выходные — 23 и 24 июня — в Москве.
Также в Роспотребнадзоре дали рекомендации по поведению в жару.