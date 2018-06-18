В Роспотребнадзоре дали рекомендации по поведению в жару

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В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя в жару, чтобы не было негативных последствий для организма. Об этом сообщает kp.ru.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по поведению в жару
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Специалисты советуют ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физические нагрузки. Душное помещение нужно проветривать или охлаждать с помощью кондиционера.

Также рекомендуется носить лёгкую одежду из натуральных тканей, надевать на улице головные уборы и солнцезащитные очки.

Кроме того, желательно отказаться от жирной и высококалорийной пищи, сладкой газированной воды и энергетиков, пить больше чая, воды, соков, морсов.

Купаться лучше только в безопасных местах.

Ранее стало известно, что в Москве 18 июня ожидается до +27 °С.

7 июня URA.RU сообщало, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение.

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