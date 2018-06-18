В Роспотребнадзоре дали рекомендации по поведению в жару
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Специалисты советуют ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физические нагрузки. Душное помещение нужно проветривать или охлаждать с помощью кондиционера.
Также рекомендуется носить лёгкую одежду из натуральных тканей, надевать на улице головные уборы и солнцезащитные очки.
Кроме того, желательно отказаться от жирной и высококалорийной пищи, сладкой газированной воды и энергетиков, пить больше чая, воды, соков, морсов.
Купаться лучше только в безопасных местах.
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