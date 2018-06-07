В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение — в ближайшее время на юге региона ожидается сильный ветер с порывами 22—27 м/с, возможны грозы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.
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- globallookpress.com
Спасатели предупреждают о риске аварий на линиях электропередачи и повреждений крыш.
4 июня портал «Юга.ру» сообщал, что спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Краснодарском крае.
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