В Петербурге побит температурный рекорд
«По ежечасным данным, сегодня в городе +29 °C», — сказали в управлении.
По данным ведомства, из-за жары поднялась температура воды в Неве и Финском заливе. Так, в Неве она составляет +11 °C, а в курортной зоне Финского залива — +10…15 °C.
Предыдущий температурный рекорд был поставлен в городе накануне, 13 мая. Тогда синоптики зафиксировали значение +27,7 °C на станции, что побило показатель 2010 года.
Ранее синоптики спрогнозировали ливневые дожди и грозы в Москве со вторника, 15 мая.