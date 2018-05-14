В Петербурге побит температурный рекорд

Температура воздуха в Санкт-Петербурге днём 14 мая составила рекордные +29 °C, передаёт ТАСС со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По ежечасным данным, сегодня в городе +29 °C», — сказали в управлении.

По данным ведомства, из-за жары поднялась температура воды в Неве и Финском заливе. Так, в Неве она составляет +11 °C, а в курортной зоне Финского залива — +10…15 °C.

Предыдущий температурный рекорд был поставлен в городе накануне, 13 мая. Тогда синоптики зафиксировали значение +27,7 °C на станции, что побило показатель 2010 года.

Ранее синоптики спрогнозировали ливневые дожди и грозы в Москве со вторника, 15 мая.