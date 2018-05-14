Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Москве с 15 мая

Синоптики прогнозируют в Москве со вторника, 15 мая, ливневые дожди и грозы, сообщает РИА Новости.

«До конца недели в Москве удержится по-летнему тёплая погода — температура будет колебаться от +22 до +28 °С. Но если сегодня и в минувшие дни была сухая погода, то начиная с завтрашнего дня возрастёт вероятность кратковременных ливневых дождей, местами пройдут грозы», — заявила специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Отмечается, что в среду, 16 мая, дожди пройдут уже небольшие, 17 мая осадков не будет.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве в понедельник, 14 мая, ожидается до +27 °С.