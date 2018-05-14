В Москве 14 мая ожидается до +27 °С

В Москве в понедельник, 14 мая, ожидается до +27 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что температура воздуха днём составит +25…+27 °С. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Скорость порывов ветра местами может достигать 10 м/с. Ранее сообщалось, что действующий с воскресенья, 13 мая, «жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве и области на понедельник, 14 мая.