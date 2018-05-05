Роспотребнадзор рассказал об установившейся в ряде регионов России аномальной жаре

В Роспотребнадзоре заявили, что в ряде регионов России была зафиксирована аномальная жара.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ряде регионов Российской Федерации установилась аномально жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года», — указывается в заявлении.

Отмечается, что подобная температура может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.

В связи с этим ведомство рекомендует в жаркую погоду надевать лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, головной убор и солнцезащитные очки.

Ранее главное управление МЧС по Крыму сообщило, что на полуострове в начале мая будет аномальная жара.