МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму

Короткая ссылка
Главное управление МЧС по Крыму сообщило, что на полуострове ожидается аномально жаркая погода с 29 апреля по 3 мая.

«Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 29 апреля по 3 мая 2018 года в Крыму ожидается аномально жаркая погода», — говорится в сообщении на сайте местного управления.

ТАСС отмечает, что температура на полуострове поднимется до +30 °C.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности.

15 апреля портал «Юга.ру» сообщал, что МЧС объявило экстренное предупреждение из-за заморозков в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных