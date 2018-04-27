МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму

Главное управление МЧС по Крыму сообщило, что на полуострове ожидается аномально жаркая погода с 29 апреля по 3 мая.

«Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 29 апреля по 3 мая 2018 года в Крыму ожидается аномально жаркая погода», — говорится в сообщении на сайте местного управления.

ТАСС отмечает, что температура на полуострове поднимется до +30 °C.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности.

15 апреля портал «Юга.ру» сообщал, что МЧС объявило экстренное предупреждение из-за заморозков в Крыму.