В Москве 14 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве и области на понедельник, 14 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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Предупреждение в связи с высокой пожароопасностью объявлено во всех регионах Центрального федерального округа, за исключением Костромской и Тульской областей.
Согласно прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до +25…+27 °C. Порывы ветра могут достигать 10 м/с.
12 мая в Москве также действует «жёлтый» уровень погодной опасности.
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