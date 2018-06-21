Жара на поле: какая погода ожидает болельщиков в городах ЧМ в ближайшие дни

Жара в Москве может побить столетний рекорд уже в эту субботу, прогнозируют синоптики. В ближайшие дни температура будет около 30 °С и в других городах чемпионата мира — Ростове-на Дону, Сочи, Нижнем Новгороде и Казани. При этом болельщиков и футболистов в предстоящие выходные ждут также ливневые дожди, грозы и порывистый ветер.

Российские города, принимающие игры в рамках чемпионата мира по футболу, ожидают погодные сюрпризы, предупреждают синоптики. Во многих регионах, в том числе в столице, температура воздуха поднимется выше 30 °С. Однако жара не единственная угроза для болельщиков — приближаются грозы с ливневыми дождями.

Как рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, в Москву приходит первая в этом сезоне жара. В субботу, 23 июня, может быть побит рекорд столетней давности для этого дня. По его словам, потепление связано со столкновением азовского антициклона и атлантического циклона.

«Эта сладкая парочка (или, выражаясь футбольной терминологией, эта связка) формирует волну тепла, которая будет оказывать влияние на погоду во второй половине недели. Уже с сегодняшнего дня будет повышаться температура — +26...+28 °С. В пятницу — +28...+30 °С. В субботу — до +30...+32 °С. Не исключено, что в этот день будет обновлён абсолютный максимум со значением 31,8 °С, зафиксированный в 1917 году», — отметил синоптик в беседе с RT.

Однако, по его словам, не стоит ожидать, что эта жара пришла надолго. «В воскресенье уже произойдёт смена ситуации. Азовский антициклон уйдёт в северо-западный Казахстан. Холодный фронт атлантического циклона минует Москву с ливневыми дождями, грозами, жара спадёт, температура начнёт понижаться», — добавил Старков.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве в связи с жарой. «Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях… 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой +30 °С и выше», — говорится в сообщении ведомства.

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Другие города чемпионата

В городах проведения матчей ЧМ в ближайшие дни также ожидается дождливая, но тёплая, а иногда и жаркая погода, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Так, 22 июня в Санкт-Петербурге болельщиков Бразилии и Коста-Рики будет ждать облачное небо и небольшой дождь, температура воздуха +20...+21 °С днём и +14...+15 °С ночью. В Волгограде, где встретятся нигерийская и исландская сборные, будет теплее — +23...+26 °С с переменной облачностью, возможен несильный дождь. В Калининграде во время матча Сербии и Швейцарии — переменная облачность и дождь при температуре +18...+20 °С.

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23 июня в Москве, ставшей местом проведения матча между командами Бельгии и Туниса, ожидается очень тёплая ночь — +15...+20 °С, а днём столбики термометров поднимутся до +30 °С. Возможны кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер до 17 м/с. В Ростове-на-Дону болельщиков сборных Южной Кореи и Мексики ожидают ливневые дожди с жарой в пределах от +30 °С до +35 °С. Ливни с грозой также ожидаются в Сочи, где играют Германия и Швеция. Температура воздуха там составит +27...+30 °С

24 июня городами проведения матчей будут Нижний Новгород (Англия и Панама), Екатеринбург (Япония и Сенегал) и Казань (Польша и Колумбия). В Нижнем Новгороде возможен небольшой дождь при слабом ветре и температуре воздуха до +29 °С. В Екатеринбурге игра пройдёт при температуре +22...+26 °С и отсутствии осадков. Хорошая погода ждёт футбольных фанатов и в Казани, где возможна переменная облачность при температуре до +29 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил важность ознакомления с прогнозами погоды в городах проведения чемпионата.

«Сейчас информация о ежечасных прогнозах погоды в 11 городах чемпионата представляется на сайте Всемирной метеорологической организации и распространяется во все метеорологические службы, которые, в свою очередь, призывают всех своих болельщиков, находящихся в России, обращать внимание на эту информацию. А до спортсменов и тренеров, как мы надеемся, эта информация точно доходит», — заявил Вильфанд.

«Многие продолжают ночные гуляния, не высыпаются»

В жару врачи рекомендуют любителям футбола и всем, кто подолгу будет находиться на улице, обязательно носить головной убор и пить большое количество жидкости.

«Самое главное — это укрыть голову, носить обязательно головные уборы, прятаться в тень, и второе — принимать большое количество жидкости в жаркие дни. Пить воду нужно маленькими глотками, но часто — в течение всего дня, чтобы испаряющаяся с кожи вода, охлаждающая человеческий организм, восполнялась. Если не будет восполняться, то могут возникать обмороки. Вода должна быть тёплой и негазированной», — рассказал RT главный терапевт Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Владимир Тюрин.

Врач-терапевт Альбина Стрельченко порекомендовала в жаркую погоду поддерживать водно-электролитный баланс организма: «Лучше пить не просто воду, а что-то, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови, — морс, чай. Но не сладкую газировку».

Стрельченко также дала несколько советов фанатам и болельщикам, которые будут проводить много времени на воздухе, участвуя в футбольных мероприятиях.

«Стоит избегать употребления алкоголя: при алкогольной интоксикации идёт обезвоживание тканей головного мозга, это усугубляет общее самочувствие. Нужно стараться не есть тяжёлую, жирную, острую пищу, лучше — салаты, супы, крупы. При переваривании тяжёлой пищи организм затрачивает много энергии, лучше не переедать. Нужно достаточно спать, а то многие после просмотра матчей продолжают ночные гуляния, не высыпаются», — советует она.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил работодателям отпускать в жаркую погоду людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Своё предложение он изложил в письме министру труда и социальной защиты Максиму Топилину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Это письмо есть в распоряжении РИА Новости. В нём он отметил, что таким людям вредно для здоровья работать при высокой температуре воздуха.

«Считаю целесообразным нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры для соответствующего месяца в соответствующем субъекте федерации», — написал Власов.