В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за жары

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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве в связи с сильной жарой. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за жары
  • РИА Новости

«Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях… 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара, с максимальной температурой +30 °С и выше», — говорится в сообщении в Twitter.

В ведомстве рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, а также использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды.

Ранее в Росгидромете рассказали RT, что в ближайшие дни в Москве ожидается тёплая погода, а 22 июня дневная температура повысится до +30 °С. 

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