В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за жары

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве в связи с сильной жарой. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях… 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара, с максимальной температурой +30 °С и выше», — говорится в сообщении в Twitter.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях:

Уважаемые москвичи и гости столицы!

По информации Росгидромет 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара, с максимальной температурой +30С и выше. pic.twitter.com/lLZ58qN7MV — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 21 июня 2018 г.

В ведомстве рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, а также использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды.

Ранее в Росгидромете рассказали RT, что в ближайшие дни в Москве ожидается тёплая погода, а 22 июня дневная температура повысится до +30 °С.