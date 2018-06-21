Синоптики рассказали о погоде в Москве и регионах на ближайшие дни

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве до конца недели.

«Нас ожидает тёплая погода. С четверга до выходных она будет повышаться. 21 июня +21…+26 °С, без осадков, западный ветер 5—10 м/с. 22 июня погода тёплая, переменная облачность, дневная температура +25…+30 °С, ночная +12…+17 °С, будет подходить атмосферный фронт, ожидается усиление ветра. В ночь с пятницы на субботу +15...+20 °С, без осадков, днём +27...+30 °С, могут пройти кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер до 17 м/с. В воскресенье немного прохладнее: ночью +12...+17 °С, днём +20…+25, возможны кратковременные дожди», — рассказал он.

Синоптик также поделился прогнозами относительно погоды в городах, где в ближайшее время ожидаются игры ЧМ-2018.

22 июня матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Волгограде и Калининграде.

«В Санкт-Петербурге облачно и небольшой дождь, температура +20…+21 °С, ночью +12…+15 °С, ветер юго-западный. В Волгограде тепло, +23…+26 °С, переменная облачность, также возможен небольшой дождь. В Калининграде переменная облачность, температура +18…+20 °С», — сказал он.

23 июня матчи пройдут в Ростове-на-Дону, Сочи и Москве.

«23 июня в Ростове-на-Дону ожидается ливневый дождь, будет жарко: +30..+35 °С. В Сочи возможна гроза, температура +29…+30 °С. В Москве без осадков, днём +27...+30 °С, ночью +15...+20 °С, порывистый ветер до 17 м/с», — отметил синоптик.

24 июня игры состоятся в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани.

«24 июня в Нижнем Новгороде возможен небольшой дождь и слабый ветер, +27…+29 °С. В Екатеринбурге без осадков, +22…+26 °С. В Казани также хорошая погода без осадков, ночью около +16 °С, днём +27…+29 °С», — заключил Цыганков.

Ранее, как писала «Газета.Ru», в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в четверг, 21 июня, ожидается до +26 °С.