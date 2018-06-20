В честь Дня города в Новосибирске приготовят 125-метровый пирог с вишней

В честь 125-летия Новосибирска приготовят 125-метровый пирог с вишней, сообщает «ВашГород.ру».

«На проезжей части Красного проспекта перед Домом Ленина будет выстроена шатровая конструкция, в которой одновременно ведущие шеф-повара и кондитеры будут собирать пирог буквой Н», — заявила заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Галина Рябцева.

По её словам, длина каждой стороны составит 125 метров, перекладины — 12 метров.

Пирог будет из 400 частей. 24 июня их соберут вместе, покроют сахарной помадкой и сделают дизайн в стилистике Дня города. Вес готового изделия — две тонны.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что на Летней ярмарке в Ижевске за пять дней побывали 21 тыс. человек.