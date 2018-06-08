МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве

МЧС выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве в пятницу, 8 июня.

По прогнозам Росгидромета, в течение дня в городе будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза.

Ветер западный 7—12 м/с, при грозе порывы могут достигать 14—19 м/с, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до +17 °С. В столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

В Гидрометцентре рассказали, что на праздничных выходных температура в городе будет чуть ниже нормы.