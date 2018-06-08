МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве
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По прогнозам Росгидромета, в течение дня в городе будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза.
Ветер западный 7—12 м/с, при грозе порывы могут достигать 14—19 м/с, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до +17 °С. В столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
В Гидрометцентре рассказали, что на праздничных выходных температура в городе будет чуть ниже нормы.