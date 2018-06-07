«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 июня

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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе в пятницу, 8 июня, из-за сильного ветра и грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 июня
  • © Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Ранее НСН передавала, что в Москве в первые дни лета ожидается переменчивая погода.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT, когда в столичном регионе наступит пик холодной погоды.

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