«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 июня

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе в пятницу, 8 июня, из-за сильного ветра и грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении. Ранее НСН передавала, что в Москве в первые дни лета ожидается переменчивая погода. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT, когда в столичном регионе наступит пик холодной погоды.